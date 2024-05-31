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Ига Свёнтек добилась уникального в этом столетии достижения на «Ролан Гаррос»

Ига Свёнтек добилась уникального в этом столетии достижения на «Ролан Гаррос»
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек добилась очередного уникального достижения на «Ролан Гаррос», трёхкратной победительницей которого является.

С данного момента Свёнтек – единственная теннисистка в этом столетии, которой удалось дойти минимум до 1/8 финала «Ролан Гаррос» в каждом из первых шести своих попаданий в основную сетку этого турнира.

Напомним, сегодня, 31 мая, Свёнтек уверенно вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024. В третьем круге соревнований она в двух сетах обыграла чешку Мари Боузкову, занимающую 42-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:4, 6:2. Отметим, что 31 мая Свёнтек исполнилось 23 года.

В следующем круге Открытого чемпионата Франции Свёнтек сыграет с 41-й ракеткой мира Анастасией Потаповой из России.

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