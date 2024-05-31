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Хромачёва в паре с Бабош проиграли в стартовом матче парного разряда «РГ»

Хромачёва в паре с Бабош проиграли в стартовом матче парного разряда «РГ»
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Российская теннисистка Ирина Хромачёва в паре с венгеркой Тимя Бабош не смогли пробиться во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос». На старте турнира они проиграли итальянскому дуэту Сара Эррани и Ясмине Паолини — 6:3, 6:1.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
31 мая 2024, пятница. 19:25 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Ясмине Паолини
Италия
Ясмине Паолини
С. Эррани Я. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
Т. Бабош И. Хромачёва

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 43 минуты. Российско-венгерский дуэт не смог заработать ни одного брейк-пойнта, допустил три двойные ошибки и выполнил две подачи навылет. Итальянский дуэт смог реализовать 3 брейк-пойнта из 10 заработанных (30%), не сделал ни одной двойной ошибки и не смог выполнить ни одной подачи навылет.

Напомним, ранее в следующий круг Открытого чемпионата Франции по теннису уже вышли российский дуэт Мирра Андреева и Вера Звонарёва, российско-китайская пара Кудерметова/Хаочин, российско-колумбийский дуэт Аванесян и Осорио-Серрано, а также пара с Дианой Шнайдер из России и американкой Эммой Наварро в составе.

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