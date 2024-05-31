Александр Островский: Потапова готова на новые свершения

Агент Александр Островский, представляющий интересы российской теннисистки Анастасии Потаповой, высказался об игре спортсменки на «Ролан Гаррос». Напомним, сегодня, 31 мая, Потапова в трёх сетах обыграла Синьюй Ван из Китая, что позволит ей впервые в карьере сыграть в четвёртом круге «Ролан Гаррос». Её соперницей будет первая ракетка мира и действующая победительница соревнований Ига Свёнтек из Польши.

«Сегодняшняя победа крайне важна для Анастасии и прежде всего в психологическом плане. Третий круг на ТБШ всегда оставался непреодолимым препятствием, и вот россиянка прошла этот рубеж. До поединка с Синьюй Ван было понимание, что есть хорошие шансы пройти дальше, хотя никто не считал, что противостояние будет простым. Уровень китаянки очень высокий, к тому же в сезоне она одержала несколько весомых побед и хорошо себя ощущает на грунте. Тем сложнее воспринималось начало встречи, когда Анастасия ещё не вошла в игру и уступала со счётом 0:4. Конечно, пауза из-за дождя пошла на пользу и появилось время настроиться на матч не без помощи команды. А когда Анастасия вновь вышла на корт, то ей уже удалось перевернуть игру и показать блестящий теннис в первом сете.

Я понимал, что держать такой уровень на протяжении всей встречи не получится и будут спады. Но Анастасия со всем справилась! Матч получился интересным, неровным и, пожалуй, самым эмоциональным за последнее время. Тем больше удовольствия получили и зрители на трибунах и у экранов! Вторая неделя на ТБШ — это прекрасно. Но думаю, что дело ещё не доделано и Потапова готова на новые свершения», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.