Организаторы «Ролан Гаррос» перенесли ряд матчей на завтра из-за дождя
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Организаторы Открытого чемпионата Франции – 2024 объявили, что из-за дождливой погоды вынуждены перенести на завтра, 1 июня, все оставшиеся матчи, которые должны быть сыграны сегодня, 31 мая, на открытых кортах.
Отметим, что таких матчей осталось не так много, как в предыдущие дни:
Григор Димитров (Болгария, 10) – Зизу Бергс (Бельгия, Q) – 6:3, 2:1 (остановлен).
Хуберт Хуркач (Польша, 8) – Денис Шаповалов (Канада) – 6:3, 7:6 (7:0), 2:1 (остановлен).
Бен Шелтон (США, 15) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 21) – 4:5 (остановлен).
«Ролан Гаррос» — 2024 продлится до 9-го июня. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
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