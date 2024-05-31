Организаторы «Ролан Гаррос» перенесли ряд матчей на завтра из-за дождя

Организаторы Открытого чемпионата Франции – 2024 объявили, что из-за дождливой погоды вынуждены перенести на завтра, 1 июня, все оставшиеся матчи, которые должны быть сыграны сегодня, 31 мая, на открытых кортах.

Отметим, что таких матчей осталось не так много, как в предыдущие дни:

Григор Димитров (Болгария, 10) – Зизу Бергс (Бельгия, Q) – 6:3, 2:1 (остановлен).

Хуберт Хуркач (Польша, 8) – Денис Шаповалов (Канада) – 6:3, 7:6 (7:0), 2:1 (остановлен).

Бен Шелтон (США, 15) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 21) – 4:5 (остановлен).

«Ролан Гаррос» — 2024 продлится до 9-го июня. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.