Островский: Потапова имеет хорошие шансы, чтобы здорово сыграть со Свёнтек

Агент Александр Островский, представляющий интересы российской теннисистки Анастасии Потаповой, поделился ожиданиями от матча спортсменки с первой ракеткой мира Игой Свёнтек (Польша) в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024.

«Анастасия прекрасно знает Игу, несмотря на то что в официальных поединках на уровне WTA-тура они ещё ни разу не встречались. По юниорам девушки очень часто пересекались и хорошо знакомы друг с другом. В основном, кстати, тогда выигрывала Потапова. Расстановка сил по рейтингу сейчас понятна. Ига, конечно, будет идти фаворитом встречи. Но я думаю, что россиянка имеет хорошие шансы, чтобы здорово сыграть со Свёнтек. А там дальше может случиться всё что угодно! Четвёртый круг — это серьёзно. Главное, быть готовой ментально, а физически Анастасия готова сейчас прекрасно, так как проделала большую работу. Можно сказать, что она находится в лучшем своём состоянии за всю карьеру. Будем ждать матч и надеяться на победу!» — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.