Синнер высказался о том, что по итогам «Ролан Гаррос» может обойти Джоковича в рейтинге

Чемпион Australian Open – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил, довлеет ли над ним мысль о том, что по итогам «Ролан Гаррос» он может дебютировать на первой строчке рейтинга ATP.

Осуществление данной цели Синнера напрямую зависит от выступления на турнире серба Новака Джоковича. Если Джокович не выйдет в финал «РГ», Синнер точно возглавит рейтинг. При этом если сам Синнер дойдёт до полуфинала, Новака спасёт только титул.

За выход в 1/8 финала (куда Синнер уже прошёл) Джокович сразится с соотечественником Янника Лоренцо Музетти. Синнер пожелал партнёру по сборной удачи в матче с Новаком.

«Мы с Лоренцо почти не пересекаемся на этом турнире, потому что, когда я играю, он тренируется, и наоборот, поэтому нам трудно увидеться. Я пожелаю ему удачи. В первую очередь пусть будет хороший матч.

Мне нравится смотреть теннис, я надеюсь, что получится хороший матч, а там что случится, то случится. Я спокоен и, если честно, не думаю о рейтинге. Я здесь, чтобы лучше узнать себя, понять, на каком уровне могу играть на грунте, и, что ещё важнее, набрать 100-процентную форму», — сказал Синнер на пресс-конференции.