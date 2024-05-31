Синнер ответил на вопрос, чувствует ли он боль во время игры на «РГ»

Чемпион Australian Open – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос, чувствует ли боль во время игры.

«Нет, чувствую себя хорошо. Бедро сейчас нормально, чем я очень горжусь. Мы с командой проделали хорошую работу, чтобы играть здесь. В целом физические кондиции не такие, как хотелось бы. Мы стараемся готовить моё тело как можно лучше. Сегодня и погода ещё другая была, очень холодно. Это тоже влияет на игру. Мячи на корте очень тяжёлые. Но через такие ситуации надо проходить, принимать, и я стараюсь смотреть в будущее», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, во время четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде (Испания) Синнер повредил бедро, из-за чего снялся с турнира. На «Мастерсе» в Риме (Италия) он также не появился из-за травмы, на тот момент он проходил лечение в одной из итальянских клиник. Ранее было также неизвестно, сможет ли спортсмен участвовать на «Ролан Гаррос».

Сегодня, 31 мая, Синнер обыграл россиянина Павла Котова и вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2024.