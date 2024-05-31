Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер ответил на вопрос, чувствует ли он боль во время игры на «РГ»

Синнер ответил на вопрос, чувствует ли он боль во время игры на «РГ»
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Australian Open – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос, чувствует ли боль во время игры.

«Нет, чувствую себя хорошо. Бедро сейчас нормально, чем я очень горжусь. Мы с командой проделали хорошую работу, чтобы играть здесь. В целом физические кондиции не такие, как хотелось бы. Мы стараемся готовить моё тело как можно лучше. Сегодня и погода ещё другая была, очень холодно. Это тоже влияет на игру. Мячи на корте очень тяжёлые. Но через такие ситуации надо проходить, принимать, и я стараюсь смотреть в будущее», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, во время четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде (Испания) Синнер повредил бедро, из-за чего снялся с турнира. На «Мастерсе» в Риме (Италия) он также не появился из-за травмы, на тот момент он проходил лечение в одной из итальянских клиник. Ранее было также неизвестно, сможет ли спортсмен участвовать на «Ролан Гаррос».

Сегодня, 31 мая, Синнер обыграл россиянина Павла Котова и вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2024.

Материалы по теме
Потапова пробилась в 4-й круг «РГ»! Котов и Рублёв вылетели из турнира. LIVE!
Live
Потапова пробилась в 4-й круг «РГ»! Котов и Рублёв вылетели из турнира. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android