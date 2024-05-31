Арина Соболенко показала, как проходит её день на «Ролан Гаррос» — 2024

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях видео, в рамках которого продемонстрировала, как проходит её день на «Ролан Гаррос» — 2024.
Напомним, Соболенко в этом сезоне создаёт подобные видео с каждого турнира, в котором принимает участие. Арина ранее заявляла, что считает данный контент интересным для её подписчиков.
Ранее Соболенко вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2024. В матче второго раунда она со счётом 6:2, 6:2 обыграла японскую теннисистку Моюку Учижиму (83-я в рейтинге WTA).
Соперницей Соболенко в третьем круге «Ролан Гаррос» станет её близкая подруга — бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса.