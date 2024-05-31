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Арина Соболенко показала, как проходит её день на «Ролан Гаррос» — 2024

Арина Соболенко показала, как проходит её день на «Ролан Гаррос» — 2024
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях видео, в рамках которого продемонстрировала, как проходит её день на «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, Соболенко в этом сезоне создаёт подобные видео с каждого турнира, в котором принимает участие. Арина ранее заявляла, что считает данный контент интересным для её подписчиков.

Ранее Соболенко вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2024. В матче второго раунда она со счётом 6:2, 6:2 обыграла японскую теннисистку Моюку Учижиму (83-я в рейтинге WTA).

Соперницей Соболенко в третьем круге «Ролан Гаррос» станет её близкая подруга — бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса.

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