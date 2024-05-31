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Циципас выиграл 25-й в карьере матч на «Ролан Гаррос». Это самый успешный «Шлем» Стефаноса

Циципас выиграл 25-й в карьере матч на «Ролан Гаррос». Это самый успешный «Шлем» Стефаноса
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас одержал свою 25-ю победу на «Ролан Гаррос».

Напомним, 25-я победа Циципаса произошла в третьем круге текущего розыгрыша. Циципас (9) со счётом 6:3, 6:1, 6:1 обыграл 44-ю ракетку мира, 27-летнего представителя Китая Чжан Чжичжэня.

Интересно, что с этого момента «Ролан Гаррос» стал самым успешным в плане побед турниром «Большого шлема» для Циципаса. Ранее этот статус принадлежал Australian Open, на котором Стефанос записал на свой счёт 24 выигранных матча.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Циципас сразится с 35-й ракеткой мира, 23-летним итальянцем Маттео Арнальди, который ранее сенсационно обыграл россиянина Андрея Рублёва (6) в трёх сетах.

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