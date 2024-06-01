Циципас комплиментарно высказался об Арнальди, который неожиданно обыграл Рублёва

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от встречи с 23-летним итальянцем Маттео Арнальди в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024. Ранее Арнальди сенсационно обыграл россиянина Андрея Рублёва (6) в трёх сетах.

«Я следил за Арнальди, чётко понимаю, что это за игрок. Я видел его игру в Барселоне, в Риме, здесь. Слежу за ним последние полгода, с тех пор как он начал по-настоящему заявлять о себе в туре. Он не сдаётся, всегда бьётся. Этого я от него и жду. У него сильное желание преуспеть в своём деле. Скажем так, в некоторых игроках это больше заметно, а в некоторых – не особо, они более пассивные. Он по-настоящему входит в игру, мне надо быть с этим осторожным, найти обходные пути. Можно сравнить с рекой, которую тебе надо обойти», — сказал Циципас на пресс-конференции.