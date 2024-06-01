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Ига Свёнтек ответила на вопрос, смотрит ли она теннисные матчи в свободное время

Ига Свёнтек ответила на вопрос, смотрит ли она теннисные матчи в свободное время
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек ответила на вопрос, смотрит ли она теннисные матчи в свободное от её собственных игр и тренировок время.

«Я вообще ничего не смотрю. Если я хорошо играю, то и времени особо нет, а если сыграла плохо, то не хочу смотреть и завидовать, что другие играют на турнирах. Так что да, теннис я особо не смотрю, но, если бы не играла, смотрела бы. Я не пытаюсь тут сделать плохую рекламу нашему спорту. Это великолепная игра. Но мне хватает её, когда я сама играю, этого достаточно», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Напомним, ранее Ига Свёнтек продолжила защиту титула «Ролан Гаррос», обыграв Мари Боузкову в третьем круге со счётом 6:4, 6:2.

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