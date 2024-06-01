Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024, в трёх сетах обыграв Корду

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2024.

В матче третьего круга Алькарас (3) со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл 28-ю ракетку мира, представителя США Себастьяна Корду (27).

Встреча Алькараса с Кордой продлилась 2 часа и 42 минуты. В её рамках Алькарас три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Корды один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Алькарас сразится с победителем матча Бен Шелтон (США, 15) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 21).