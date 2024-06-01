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Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024, в трёх сетах обыграв Корду

Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024, в трёх сетах обыграв Корду
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2024.

В матче третьего круга Алькарас (3) со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл 28-ю ракетку мира, представителя США Себастьяна Корду (27).

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 21:30 МСК
Себастьян Корда
28
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 5 3
6 		7 7 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча Алькараса с Кордой продлилась 2 часа и 42 минуты. В её рамках Алькарас три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Корды один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Алькарас сразится с победителем матча Бен Шелтон (США, 15) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 21).

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