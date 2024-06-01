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Янник Синнер: у меня ощущение, что в карьере горнолыжника я бы не смог зайти далеко

Янник Синнер: у меня ощущение, что в карьере горнолыжника я бы не смог зайти далеко
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Чемпион Australian Open – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер предположил, смог ли бы он построить успешную карьеру горнолыжника, если бы выбрал этот вид спорта в детстве. До прихода в теннис Синнер действительно активно участвовал в горнолыжных стартах.

«Не думаю, что смог бы очень далеко зайти в профессиональных горных лыжах. Наверняка, конечно, не узнаешь, но такое у меня ощущение. Но лыжи помогли с балансом, скольжением, но главное – ментально, потому что ментально это совершенно другой вид спорта. У него другой подход. Мне всегда было страшновато, когда надо было ехать вниз в супергигантском слаломе, где надо много прыгать. Так что ментально на корте мне не страшно наносить удары. Ничего же не случится! А в лыжах может», — сказал Синнер на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024.

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