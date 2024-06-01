Результаты игрового дня 31 мая на «Ролан Гаррос» среди мужчин

Завершились матчи 31 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису — «Ролан Гаррос». В этот день на турнире проходили встречи третьего круга в одиночном разряде, в них приняли участие два российских теннисиста — шестая ракетка мира Андрей Рублёв и 56-й в рейтинге ATP Павел Котов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня 31 мая «Ролан Гаррос» — 2024, победители в каждой паре выделены курсивом.

«Ролан Гаррос». Мужчины. 31 мая.

Андрей Рублёв (Россия, 6) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:7, 2:6, 4:6

Павел Котов (Россия) — Янник Синнер (Италия, 2) — 4:6, 4:6, 4:6

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Стефанос Циципас (Греция, 9) — 3:6, 3:6, 1:6

Корентен Муте (Франция) — Себастьян Офнер (Австрия) — 3:6, 6:4, 6:4, 6:1

Себастьян Корда (США, 27) — Карлос Алькарас (Испания, 3) — 4:6, 6:7, 3:6