Котов ответил на вопрос о «достойном поражении» от Синнера в третьем круге «Ролан Гаррос»

56-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов высказался о поражении от второго номера мировой классификации итальянца Янника Синнера в третьем круге «Ролан Гаррос» — 4:6, 4:6, 4:6.

— Есть термин — достойное поражение. Это оно?

— Да. С тренером уже разобрали матч по верхам. Такие матчи показывают, над чем нужно работать и улучшить. Ну и плюс, конечно, я физически был не до конца свеж. Почти восемь часов на корте провёл до этого. Янник же очень быстро свои матчи сыграл, — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Встреча Котова с Синнером продлилась 2 часа и 29 минут. Российский теннисист один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету итальянца четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из 13.