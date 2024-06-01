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Котов ответил на вопрос о «достойном поражении» от Синнера в третьем круге «Ролан Гаррос»

Котов ответил на вопрос о «достойном поражении» от Синнера в третьем круге «Ролан Гаррос»
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56-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов высказался о поражении от второго номера мировой классификации итальянца Янника Синнера в третьем круге «Ролан Гаррос» — 4:6, 4:6, 4:6.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 15:10 МСК
Павел Котов
56
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 4
6 		6 6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

— Есть термин — достойное поражение. Это оно?
— Да. С тренером уже разобрали матч по верхам. Такие матчи показывают, над чем нужно работать и улучшить. Ну и плюс, конечно, я физически был не до конца свеж. Почти восемь часов на корте провёл до этого. Янник же очень быстро свои матчи сыграл, — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Встреча Котова с Синнером продлилась 2 часа и 29 минут. Российский теннисист один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету итальянца четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из 13.

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