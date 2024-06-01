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Павел Котов оценил своё выступление на «Ролан Гаррос» — 2024 после поражения от Синнера

Павел Котов оценил своё выступление на «Ролан Гаррос» — 2024 после поражения от Синнера
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56-я ракетка мира 25-летний российский теннисист Павел Котов подвёл итоги своего выступления на «Ролан Гаррос» — 2024 после поражении в третьем круге от второго номера мировой классификации итальянца Янника Синнера — 4:6, 4:6, 4:6.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 15:10 МСК
Павел Котов
56
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 4
6 		6 6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

— Ты выиграл у Норри, победил Вавринку, сыграл на центральном корте с Синнером. Это идеальный «Ролан Гаррос»?
— С точки зрения опыта — да. В первых двух матчах я полностью собой доволен. Тем более с Норри я был очень близок к проигрышу. Наверное, идеальный турнир — это тот, который ты выигрываешь. Ценно, что смог выиграть матч после пятисетового. Потому что в Австралии меня не хватило на второй круг. Надеюсь, на следующих турнирах ещё на одну ступеньку поднимусь, — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В первом круге «Ролан Гаррос» — 2024 Павел Котов обыграл в пяти сетах 33-ю ракетку мира англичанина Кэмерона Норри (4:6, 6:3, 3:6, 7:6, 6:2), во втором круге российский спортсмен победил в четырёх партиях 98-го в рейтинге ATP швейцарца Стэна Вавринку (7:6, 6:4, 1:6, 7:6).

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