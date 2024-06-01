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Результаты игрового дня 31 мая на «Ролан Гаррос» среди женщин

Результаты игрового дня 31 мая на «Ролан Гаррос» среди женщин
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Вчера, 31 мая, завершился шестой игровой день турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024 среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Ролан Гаррос». Третий круг. Женщины. 31 мая

Ольга Данилович (Сербия) — Донна Векич (Хорватия) — 0:6, 7:5, 7:6 (10:8);
Элизабетта Коччаретто (Италия) — Людмила Самсонова (Россия) — 7:6 (7:4), 6:2;
Кори Гауфф (США) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:2, 6:4;
Анастасия Потапова (Россия) — Синьюй Ван (Китай) — 7:5, 6:7 (6:8), 6:4;
Маркета Вондроушова (Чехия) — Хлоэ Паке (Франция) — 6:1, 6:3;
Клара Таусон (Дания) — Софья Кенин (США) — 6:2, 7:5;
Онс Жабер (Тунис) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:4, 7:6 (7:5);
Ига Свёнтек (Польша) — Мари Боузкова (Чехия) — 6:4, 6:2.

Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
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