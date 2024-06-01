Павел Котов объяснил, почему мама перематывала ему ракетку во время матча «Ролан Гаррос»

56-я ракетка мира 25-летний российский теннисист Павел Котов ответил на вопрос об эпизоде своего матча второго круга «Ролан Гаррос» с 39-летним швейцарцем Стэном Вавринкой. После этой игры в интернете распространилось видео, на котором мама Павла заботливо перематывает ракетку сына, стоя на трибуне.
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— Весь теннисный мир обсуждал, как мама наматывала тебе намотку во время матча с Вавринкой. Обсуждали с ней этот момент, смеялись?
— Не знаю, в чём уникальность этого момента. Просто нужно было, чтобы мне кто-то перемотал грип. Ничего сверхъестественного нет, — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В матче второго круга «Ролан Гаррос» Павел Котов переиграл в четырёх партиях 98-го в рейтинге ATP швейцарца Стэна Вавринку — 7:6, 6:4, 1:6, 7:6. В третьем круге российский теннисист уступил второй ракетке мирар итальянцу Яннику Синнеру — 4:6, 4:6, 4:6.
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