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Павел Котов объяснил, почему мама перематывала ему ракетку во время матча «Ролан Гаррос»

Павел Котов объяснил, почему мама перематывала ему ракетку во время матча «Ролан Гаррос»
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56-я ракетка мира 25-летний российский теннисист Павел Котов ответил на вопрос об эпизоде своего матча второго круга «Ролан Гаррос» с 39-летним швейцарцем Стэном Вавринкой. После этой игры в интернете распространилось видео, на котором мама Павла заботливо перематывает ракетку сына, стоя на трибуне.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 21:50 МСК
Павел Котов
56
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 1 7 7
6 5 		4 6 6 5
             
Стэн Вавринка
98
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

— Весь теннисный мир обсуждал, как мама наматывала тебе намотку во время матча с Вавринкой. Обсуждали с ней этот момент, смеялись?
— Не знаю, в чём уникальность этого момента. Просто нужно было, чтобы мне кто-то перемотал грип. Ничего сверхъестественного нет, — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче второго круга «Ролан Гаррос» Павел Котов переиграл в четырёх партиях 98-го в рейтинге ATP швейцарца Стэна Вавринку — 7:6, 6:4, 1:6, 7:6. В третьем круге российский теннисист уступил второй ракетке мирар итальянцу Яннику Синнеру — 4:6, 4:6, 4:6.

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