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«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 1 июня

«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 1 июня
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В субботу, 1 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграет россиянин Даниил Медведев, а также Александр Зверев, Хольгер Руне, Каспер Рууд и Григор Димитров.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 1 июня
Мужчины. Третий круг. Примерное время начала матчей (мск):

12:00

  • Алекс де Минор (Австралия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия)

13:30

  • Бен Шелтон (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада)

14:00

  • Зизу Бергс (Бельгия) — Григор Димитров (Болгария)
  • Хуберт Хуркач (Польша) — Денис Шаповалов (Канада)

15:00

  • Томаш Махач (Чехия) — Даниил Медведев (Россия)

16:00

  • Александр Зверев (Германия) — Таллон Грикспор (Нидерланды)

17:00

  • Франсиско Серундоло (Аргентина) — Томми Пол (США)
  • Йозеф Ковалик (Словакия) — Хольгер Руне (Дания)

18:30

  • Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Каспер Рууд (Норвегия)

19:00

  • Тейлор Фритц (США) — Танаси Коккинакис (Австралия)

21:15

  • Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия)
Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
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