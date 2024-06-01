«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 1 июня
В субботу, 1 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграет россиянин Даниил Медведев, а также Александр Зверев, Хольгер Руне, Каспер Рууд и Григор Димитров.
«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 1 июня
Мужчины. Третий круг. Примерное время начала матчей (мск):
12:00
- Алекс де Минор (Австралия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия)
13:30
- Бен Шелтон (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада)
14:00
- Зизу Бергс (Бельгия) — Григор Димитров (Болгария)
- Хуберт Хуркач (Польша) — Денис Шаповалов (Канада)
15:00
- Томаш Махач (Чехия) — Даниил Медведев (Россия)
16:00
- Александр Зверев (Германия) — Таллон Грикспор (Нидерланды)
17:00
- Франсиско Серундоло (Аргентина) — Томми Пол (США)
- Йозеф Ковалик (Словакия) — Хольгер Руне (Дания)
18:30
- Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Каспер Рууд (Норвегия)
19:00
- Тейлор Фритц (США) — Танаси Коккинакис (Австралия)
21:15
- Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия)
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