«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 1 июня

В субботу, 1 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграет россиянин Даниил Медведев, а также Александр Зверев, Хольгер Руне, Каспер Рууд и Григор Димитров.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 1 июня

Мужчины. Третий круг. Примерное время начала матчей (мск):

12:00

Алекс де Минор (Австралия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия)

13:30

Бен Шелтон (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада)

14:00

Зизу Бергс (Бельгия) — Григор Димитров (Болгария)

Хуберт Хуркач (Польша) — Денис Шаповалов (Канада)

15:00

Томаш Махач (Чехия) — Даниил Медведев (Россия)

16:00

Александр Зверев (Германия) — Таллон Грикспор (Нидерланды)

17:00

Франсиско Серундоло (Аргентина) — Томми Пол (США)

Йозеф Ковалик (Словакия) — Хольгер Руне (Дания)

18:30

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Каспер Рууд (Норвегия)

19:00

Тейлор Фритц (США) — Танаси Коккинакис (Австралия)

21:15