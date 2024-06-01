«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 1 июня

В субботу, 1 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграют россиянки Элина Аванесян и Мирра Андреева, а также Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Элина Свитолина и Эмма Наварро.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 1 июня

Женщины. Третий круг. Примерное время начала матчей (мск):

12:00

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Элина Аванесян (Россия)

Варвара Грачёва (Франция) — Ирина Бегу (Румыния)

13:00

Элисе Мертенс (Бельгия) — Елена Рыбакина (Казахстан)

14:30

Паула Бадоса (Испания) — Арина Соболенко (Беларусь)

15:00

Мирра Андреева (Россия) — Питон Стирнс (США)

15:30

Бьянка Андрееску (Канада) — Ясмине Паолини (Италия)

Элина Свитолина (Украина) — Ана Богдан (Румыния)

17:00