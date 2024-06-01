«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 1 июня
В субботу, 1 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграют россиянки Элина Аванесян и Мирра Андреева, а также Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Элина Свитолина и Эмма Наварро.
«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 1 июня
Женщины. Третий круг. Примерное время начала матчей (мск):
12:00
- Чжэн Циньвэнь (Китай) — Элина Аванесян (Россия)
- Варвара Грачёва (Франция) — Ирина Бегу (Румыния)
13:00
- Элисе Мертенс (Бельгия) — Елена Рыбакина (Казахстан)
14:30
- Паула Бадоса (Испания) — Арина Соболенко (Беларусь)
15:00
- Мирра Андреева (Россия) — Питон Стирнс (США)
15:30
- Бьянка Андрееску (Канада) — Ясмине Паолини (Италия)
- Элина Свитолина (Украина) — Ана Богдан (Румыния)
17:00
- Мэдисон Кис (США) — Эмма Наварро (США)
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