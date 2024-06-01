Чжэн Циньвэнь — Элина Аванесян: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдёт очередной игровой день. В рамках матча третьего круга женской части турнира встретятся российская теннисистка, 70-я ракетка мира Элина Аванесян и китаянка Чжэн Циньвэнь (восьмая в рейтинге WTA). Матч пройдёт на корте Симоны Матьё и начнётся не ранее 12:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянкой и представительницей Китая.
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Это первая встреча Элины Аванесян и Чжэн Циньвэнь на турнирах WTA.
В пятницу, 31 мая, в другом российско-китайском противостоянии в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024 41-я ракетка мира Анастасия Потапова в трёх сетах обыграла Синьюй Ван (37-я в рейтинге WTA) — 7:5, 6:7 (6:8), 6:4.
Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.
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