Элисе Мертенс — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдёт очередной игровой день. В рамках матча третьего круга женской части Открытого чемпионата Франции встретятся бельгийская теннисистка Элисе Мертенс (27-я в рейтинге WTA) и четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана. Матч пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между бельгийкой и представительницей Казахстана.

Мертенс и Рыбакина провели между собой пять встреч на турнирах WTA. В четырёх матчах победу одержала казахстанская теннисистка, а в единственной встрече, прошедшей между ними на грунте, сильнейшей оказалась представительница Бельгии.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.