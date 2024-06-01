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Элисе Мертенс — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024

Элисе Мертенс — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024
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Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдёт очередной игровой день. В рамках матча третьего круга женской части Открытого чемпионата Франции встретятся бельгийская теннисистка Элисе Мертенс (27-я в рейтинге WTA) и четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана. Матч пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между бельгийкой и представительницей Казахстана.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 13:00 МСК
Элисе Мертенс
27
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Мертенс и Рыбакина провели между собой пять встреч на турнирах WTA. В четырёх матчах победу одержала казахстанская теннисистка, а в единственной встрече, прошедшей между ними на грунте, сильнейшей оказалась представительница Бельгии.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
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