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Риндеркнеш пнул рекламный щит, травмировал стопу и снялся с матча на «Ролан Гаррос» — 2024

Риндеркнеш пнул рекламный щит, травмировал стопу и снялся с матча на «Ролан Гаррос» — 2024
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Французский теннисист Артур Риндеркнеш в матче против аргентинского теннисиста Томаса Этчеверри во втором круге «Ролан Гаррос» — 2024 пнул рекламный щит, в результате чего травмировал стопу, взял медицинский перерыв и снялся с матча. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:7, 6:1: 5:0 в пользу аргентинца.

Фото: Трансляция Eurosport

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 21:45 МСК
Томас Мартин Этчеверри
29
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
3 : 2
Rt
1 2 3 4 5
             
3 		6 8 6 5
6 		7 10 1 0
             
Артур Риндеркнеш
69
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

Теперь Томас Этчеверри сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом в третьем круге «Ролан Гаррос». Встреча запланирована на 1 июня и начнется не ранее 18:30 мск.

В матче первого круга на Открытом чемпионате Франции — 2024 Риндеркнеш обыграл австралийского теннисиста Адама Уолтона со счётом 6:2, 6:4, 7:5.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная таблица «Ролан Гаррос» - 2024
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