Кирьос назвал позорным поведение Рублёва в матче с Арнальди на «Ролан Гаррос» — 2024

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал реакцию прессы на поведение Андрея Рублёва в проигранном матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2024 с итальянцем Маттео Арнальди (6:7 (6:8), 2:6, 4:6). По ходу встречи Рублёв неоднократно бил ракеткой по корту, а также пинал свою скамейку ногами.

«Забавно, как журналисты выбирают формулировки «Мы видели ваши эмоции и то, как много они для вас значат» вместо простого выражения — «позор», — написал Кирьос в своём аккаунте в соцсетях.

Рублёв объяснил своё нервозное поведение по ходу матча с Арнальди потерей контроля над собой после проигрыша второго брейка во втором сете. На Открытом чемпионате Франции — 2024 в мужской турнирной сетке остался один российский теннисист — пятая ракетка мира Даниил Медведев.