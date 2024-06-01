«Чувствуешь себя глупо». Риндеркнеш — о своей нелепой травме и снятии с «Ролан Гаррос»

Французский теннисист Артур Риндеркнеш прокомментировал матч против аргентинского теннисиста Томаса Этчеверри во втором круге «Ролан Гаррос» — 2024, где он пнул рекламный щит, в результате чего травмировал стопу и снялся с турнира.

«Я сразу после корта прошёл ультразвуковое обследование. Затем я сделал МРТ, а сегодня днём — инфильтрацию. По результатам МРТ выяснилось, что у меня уже есть небольшой артроз в суставе чуть выше большого пальца ноги. Когда я ударился о стену, я немного согнул палец по вертикали. Это защемило и ударило сустав, раскололо хрящ между двумя костями и полностью нарушило артроз, который у меня там был. Возникло сильное воспаление, небольшая артропатия и отёк кости. Но не было ни переломов, ни повреждения связок, ни повреждения сухожилий», — приводит слова Риндеркнеша L'équipe.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.