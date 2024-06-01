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Паула Бадоса — Арина Соболенко: история личных встреч перед их матчем на «Ролан Гаррос»

Паула Бадоса — Арина Соболенко: история личных встреч перед их матчем на «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдёт очередной игровой день. В рамках матча третьего круга женской части Открытого чемпионата Франции встретятся белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко и Паула Бадоса из Испании (139-я в рейтинге WTA). Матч пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 14:30 мск. Это будет седьмая игра в их личном противостоянии.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 14:30 МСК
Паула Бадоса
139
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей встреч между теннисистками.

  • 18.08.2021. WTA-1000, Цинциннати (США), 1/16 финала: Бадоса — Соболенко — 5:7, 6:2, 7:6 (7:4).
  • 12.11.2021. Итоговый турнир WTA, Канкун (Мексика), групповой этап: Бадоса — Соболенко — 6:4, 6:0.
  • 23.04.2022.  WTA-500, Штутгарт (Германия), 1/2 финала: Соболенко — Бадоса — 7:6 (7:5), 6:4.
  • 21.04.2023. WTA-500, Штутгарт (Германия), 1/4 финала: Соболенко — Бадоса — 4:6, 6:4, 6:4.
  • 23.03.2024. WTA-1000, Майами (США), 1/32 финала:  Соболенко — Бадоса — 6:4, 6:3.
  • 21.04.2024. WTA-500, Штутгарт (Германия), 1/4 финала: Соболенко — Бадоса — 7:6 (7:4), 4:6, 3:3 — отказ.
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» (ж)
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