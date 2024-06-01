Паула Бадоса — Арина Соболенко: история личных встреч перед их матчем на «Ролан Гаррос»

Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдёт очередной игровой день. В рамках матча третьего круга женской части Открытого чемпионата Франции встретятся белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко и Паула Бадоса из Испании (139-я в рейтинге WTA). Матч пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 14:30 мск. Это будет седьмая игра в их личном противостоянии.

Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей встреч между теннисистками.