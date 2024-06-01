Даниил Медведев — Томаш Махач: история личных встреч перед третьим кругом «Ролан Гаррос»

В субботу, 1 июня, в рамках Открытого чемпионата Франции — 2024 состоится матч третьего круга, в котором сыграют пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 34-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач. Встреча спортсменов начнётся не ранее 15:00 мск на корте Сюзанн Ленглен.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Медведева. Даниил выиграл у Томаша в своём стартовом матче на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2022 году, когда был первой ракеткой мира — 6:3, 6:2. Отметим, что на прошлой неделе чех взял верх над нынешним первым номером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем — 6:4, 0:6, 6:1 в полуфинале турнира ATP-250 в Женеве.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня.