Медведев — Махач: во сколько начало, где смотреть матч третьего круга «Ролан Гаррос»

В субботу, 1 июня, на грунтовых кортах Парижа пройдёт очередной игровой день второго в 2024 году турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции.

В его рамках пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет в матче третьего круга с 34-й ракеткой мира чешским теннисистом Томашем Махачем. Встреча спортсменов начнётся не ранее 15:00 мск на корте Сюзанн Ленглен.

Трансляцию матчей «Ролан Гаррос» — 2024 осуществляют телеканалы Eurosport и Tennis Channel, а также ряд других телекомпаний в разных странах. В Российской Федерации официальных трансляций не запланировано. Следить за соревнованиями можно с помощью официального сайта Открытого чемпионата Франции или через матч-центр «Чемпионата».