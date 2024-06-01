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Медведев — Махач: во сколько начало, где смотреть матч третьего круга «Ролан Гаррос»

Медведев — Махач: во сколько начало, где смотреть матч третьего круга «Ролан Гаррос»
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В субботу, 1 июня, на грунтовых кортах Парижа пройдёт очередной игровой день второго в 2024 году турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 15:00 МСК
Томаш Махач
34
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В его рамках пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет в матче третьего круга с 34-й ракеткой мира чешским теннисистом Томашем Махачем. Встреча спортсменов начнётся не ранее 15:00 мск на корте Сюзанн Ленглен.

Трансляцию матчей «Ролан Гаррос» — 2024 осуществляют телеканалы Eurosport и Tennis Channel, а также ряд других телекомпаний в разных странах. В Российской Федерации официальных трансляций не запланировано. Следить за соревнованиями можно с помощью официального сайта Открытого чемпионата Франции или через матч-центр «Чемпионата».

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная таблица «Ролан Гаррос» - 2024
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