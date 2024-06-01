В субботу, 1 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В женской части турнира 33-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в 1/16 финала встретится с 62-м номером рейтинга WTA представительницей США Питон Стирнс.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на следующий вопрос: пробьётся ли Мирра Андреева в четвёртый круг «Ролан Гаррос»?

Ранее 17-летняя Мирра Андреева и 22-летняя Питон Стирнс провели между собой одну встречу, которая прошла в Дубае (ОАЗ) в феврале этого года на хардовом покрытии. Победу в трёх сетах одержала американская теннисистка — 6:2, 2:6, 6:1.

«Ролан Гаррос» — 2024 у женщин пройдёт с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.