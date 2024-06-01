Медведев — Махач: текстовая онлайн-трансляция третьего круга «Ролан Гаррос» — 2024
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Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдёт очередной игровой день. В рамках матча третьего круга мужской части Открытого чемпионата Франции встретятся пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 34-я ракетка мира Томаш Махач из Чехии. Матч пройдёт на стадионе Сюзанн Ленглен и начнётся не ранее 15:00 мск.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 15:20 МСК
34
Томаш Махач
Т. Махач
Не начался
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5
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Медведев — Махач.
Спортсмены уже встречались в стартовом матче на «Местерсе» в Индиан-Уэллсе в 2022 году. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу Даниила Медведева.
Отметим, что на прошлой неделе Махач обыграл первую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича — 6:4, 0:6, 6:1 в полуфинале турнира ATP-250 в Женеве.
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