Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — Махач: текстовая онлайн-трансляция третьего круга «Ролан Гаррос» — 2024

Медведев — Махач: текстовая онлайн-трансляция третьего круга «Ролан Гаррос» — 2024
Комментарии

Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдёт очередной игровой день. В рамках матча третьего круга мужской части Открытого чемпионата Франции встретятся пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 34-я ракетка мира Томаш Махач из Чехии. Матч пройдёт на стадионе Сюзанн Ленглен и начнётся не ранее 15:00 мск.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 15:20 МСК
Томаш Махач
34
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Медведев — Махач.

Спортсмены уже встречались в стартовом матче на «Местерсе» в Индиан-Уэллсе в 2022 году. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу Даниила Медведева.

Отметим, что на прошлой неделе Махач обыграл первую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича — 6:4, 0:6, 6:1 в полуфинале турнира ATP-250 в Женеве.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android