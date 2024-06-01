Медведев — Махач: текстовая онлайн-трансляция третьего круга «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдёт очередной игровой день. В рамках матча третьего круга мужской части Открытого чемпионата Франции встретятся пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 34-я ракетка мира Томаш Махач из Чехии. Матч пройдёт на стадионе Сюзанн Ленглен и начнётся не ранее 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Медведев — Махач.

Спортсмены уже встречались в стартовом матче на «Местерсе» в Индиан-Уэллсе в 2022 году. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу Даниила Медведева.

Отметим, что на прошлой неделе Махач обыграл первую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича — 6:4, 0:6, 6:1 в полуфинале турнира ATP-250 в Женеве.