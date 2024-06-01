Бадоса — Соболенко: во сколько начало, где смотреть матч третьего круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходят матчи очередного игрового дня. В рамках матча третьего круга женской части Открытого чемпионата Франции встретятся белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко и Паула Бадоса из Испании (139-я в рейтинге WTA). Матч пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 14:30 мск. Это будет седьмая игра в их личном противостоянии.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 14:30 МСК
139
Паула Бадоса
П. Бадоса
Не начался
|1
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2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Трансляцию матчей «Ролан Гаррос» — 2024 осуществляют телеканалы Eurosport и Tennis Channel, а также ряд других телекомпаний в разных странах. В Российской Федерации официальных трансляций не запланировано. Следить за соревнованиями можно с помощью официального сайта Открытого чемпионата Франции или через матч-центр «Чемпионата».
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