Бадоса — Соболенко: во сколько начало, где смотреть матч третьего круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходят матчи очередного игрового дня. В рамках матча третьего круга женской части Открытого чемпионата Франции встретятся белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко и Паула Бадоса из Испании (139-я в рейтинге WTA). Матч пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 14:30 мск. Это будет седьмая игра в их личном противостоянии.

Трансляцию матчей «Ролан Гаррос» — 2024 осуществляют телеканалы Eurosport и Tennis Channel, а также ряд других телекомпаний в разных странах. В Российской Федерации официальных трансляций не запланировано. Следить за соревнованиями можно с помощью официального сайта Открытого чемпионата Франции или через матч-центр «Чемпионата».