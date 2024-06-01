Паула Бадоса — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходят матчи очередного игрового дня. В рамках матча третьего круга женской части Открытого чемпионата Франции встретятся белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко и Паула Бадоса из Испании (139-я в рейтинге WTA). Матч пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 14:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между белоруской и представительницей Испании.
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Соболенко и Бадоса провели между собой шесть встреч на турнирах WTA. В четырёх матчах победу одержала белорусская теннисистка, а в двух первых поединках между ними сильнейшей оказалась представительница Испании.
Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.
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