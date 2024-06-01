Сербская теннисистка Данилович не захотела делиться советами, которые ей давал Джокович

Вышедшая в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 сербская теннисистка Ольга Данилович (125-я в рейтинге WTA) ответила на вопрос, какие советы даёт ей соотечественник, первая ракетка мира Новак Джокович перед матчами.

«Это личные разговоры, я не хочу ими делиться. В них нет ничего сверхъестественного. Новак призывает нас бороться до конца. У него менталитет — это что-то совершенно невероятное, он нас вдохновляет, и мы стараемся учесть и придерживаться всех, даже самых простых советов, которые он нам даёт», — сказала Данилович на пресс-конференции.

23-летняя спортсменка из Сербии начинала Открытый чемпионат Франции — 2024 с квалификационного раунда. В общей сложности она одержала на турнире уже шесть побед. В 1/8 финала соперницей Данилович будет шестая ракетка мира Маркета Вондроушова из Чехии.