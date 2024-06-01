Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сербская теннисистка Данилович не захотела делиться советами, которые ей давал Джокович

Сербская теннисистка Данилович не захотела делиться советами, которые ей давал Джокович
Аудио-версия:
Комментарии

Вышедшая в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 сербская теннисистка Ольга Данилович (125-я в рейтинге WTA) ответила на вопрос, какие советы даёт ей соотечественник, первая ракетка мира Новак Джокович перед матчами.

«Это личные разговоры, я не хочу ими делиться. В них нет ничего сверхъестественного. Новак призывает нас бороться до конца. У него менталитет — это что-то совершенно невероятное, он нас вдохновляет, и мы стараемся учесть и придерживаться всех, даже самых простых советов, которые он нам даёт», — сказала Данилович на пресс-конференции.

23-летняя спортсменка из Сербии начинала Открытый чемпионат Франции — 2024 с квалификационного раунда. В общей сложности она одержала на турнире уже шесть побед. В 1/8 финала соперницей Данилович будет шестая ракетка мира Маркета Вондроушова из Чехии.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Материалы по теме
«Я никого не боюсь». Медведев на «Ролан Гаррос» готовится к встрече с обидчиком Джоковича
«Я никого не боюсь». Медведев на «Ролан Гаррос» готовится к встрече с обидчиком Джоковича
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android