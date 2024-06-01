Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас рассказал, как чувствовал себя в матче третьего круга на «Ролан Гаррос»

Алькарас рассказал, как чувствовал себя в матче третьего круга на «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что доволен собой в матче третьего круга на «Ролан Гаррос», где он сыграл против американского теннисиста Себастьяна Корды.

«Я очень доволен тем, как я играл. У меня не было никаких спадов и подъёмов концентрации, и был момент, когда я совсем забыл о дискомфорте в руке и начал бить форхенд как обычно. Сегодня я играл очень интенсивно, а во время тай-брейка выполнил два удара, которые заставили меня понять, как сильно я скучал по этому ощущению. Кроме того, моё предплечье продолжает улучшаться», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Материалы по теме
Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024, в трёх сетах обыграв Корду
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android