Алькарас рассказал, как чувствовал себя в матче третьего круга на «Ролан Гаррос»

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что доволен собой в матче третьего круга на «Ролан Гаррос», где он сыграл против американского теннисиста Себастьяна Корды.

«Я очень доволен тем, как я играл. У меня не было никаких спадов и подъёмов концентрации, и был момент, когда я совсем забыл о дискомфорте в руке и начал бить форхенд как обычно. Сегодня я играл очень интенсивно, а во время тай-брейка выполнил два удара, которые заставили меня понять, как сильно я скучал по этому ощущению. Кроме того, моё предплечье продолжает улучшаться», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.