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Карлос Алькарас высказался о фаворитах в борьбе за титул на «Ролан Гаррос» — 2024

Карлос Алькарас высказался о фаворитах в борьбе за титул на «Ролан Гаррос» — 2024
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что в борьбе за титул на «Ролан Гаррос» есть широкий круг игроков, которые смогут стать чемпионами.

«Я по-прежнему считаю, что здесь широкий круг игроков, которые могут стать чемпионами. Это правда, что Синнер, Джокович и я входим в ритм и обретаем уверенность по мере прохождения раундов. Мне кажется, что мы становимся более опасными для остальных. Однако всё может случиться, здесь равенство, и уровень матчей, которые предстоят сейчас, будет очень высоким и требовательным для всех», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
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