«Мы были созданы друг для друга». Макинрой заявил, что ему предлагали тренировать Рублёва

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой высказался об эмоциональном срыве шестой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, за выход в 1/8 финала соревнований Рублёв (6) боролся с итальянцем Маттео Арнальди. По ходу матча Андрей кричал, бросал ракетку на корт и пинал ногами свою скамейку. В итоге он потерпел поражение со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6 и завершил своё выступление в Париже.

«Последние несколько месяцев выдались тяжёлыми для Андрея. Его дисквалифицировали с турнира в Дубае, и, как оказалось, это было неверным решением. Затем у него была серия из поражений, он никого не обыгрывал. После чего взял титул в Мадриде, и все подумали: «Вау, он может выиграть «Ролан Гаррос». Но я не думаю, что его уровень уверенности в себе вырос так сильно.

Я уже видел, как Рублёв сходил с ума. Это далеко не первый раз. Он очень эмоциональный человек на корте. Когда Андрею было 15 или 16 лет, мой агент сказал мне: «Ты должен его тренировать». Думаю, в некотором смысле он был прав. Мы были созданы друг для друга», — сказал Макинрой в эфире Eurosport.