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«Мы были созданы друг для друга». Макинрой заявил, что ему предлагали тренировать Рублёва

«Мы были созданы друг для друга». Макинрой заявил, что ему предлагали тренировать Рублёва
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой высказался об эмоциональном срыве шестой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, за выход в 1/8 финала соревнований Рублёв (6) боролся с итальянцем Маттео Арнальди. По ходу матча Андрей кричал, бросал ракетку на корт и пинал ногами свою скамейку. В итоге он потерпел поражение со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6 и завершил своё выступление в Париже.

«Последние несколько месяцев выдались тяжёлыми для Андрея. Его дисквалифицировали с турнира в Дубае, и, как оказалось, это было неверным решением. Затем у него была серия из поражений, он никого не обыгрывал. После чего взял титул в Мадриде, и все подумали: «Вау, он может выиграть «Ролан Гаррос». Но я не думаю, что его уровень уверенности в себе вырос так сильно.

Я уже видел, как Рублёв сходил с ума. Это далеко не первый раз. Он очень эмоциональный человек на корте. Когда Андрею было 15 или 16 лет, мой агент сказал мне: «Ты должен его тренировать». Думаю, в некотором смысле он был прав. Мы были созданы друг для друга», — сказал Макинрой в эфире Eurosport.

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