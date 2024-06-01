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Ига Свёнтек в честь своего дня рождения угощала праздничным тортом

В пятницу, 31 мая, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек отметила своё 23-летие. В этот день в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2024 она без проблем одолела Мари Боузкову со счётом 6:4, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором Свёнтек принимает поздравления и угощает гостей праздничным тортом.

Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros. Права на него принадлежат Roland Garros (ITF).

Спортсменка отметила, что сделала себе подарок в виде победы над чешской теннисисткой. В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции она сыграет с российской теннисисткой Анастасией Потаповой.

Напомним, Ига Свёнтек является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024, который с 29 мая по 8 июня проходит в Париже.