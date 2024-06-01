Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Свёнтек в честь своего дня рождения угощала праздничным тортом

Ига Свёнтек в честь своего дня рождения угощала праздничным тортом
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 31 мая, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек отметила своё 23-летие. В этот день в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2024 она без проблем одолела Мари Боузкову со счётом 6:4, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором Свёнтек принимает поздравления и угощает гостей праздничным тортом.

Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros. Права на него принадлежат Roland Garros (ITF).

Спортсменка отметила, что сделала себе подарок в виде победы над чешской теннисисткой. В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции она сыграет с российской теннисисткой Анастасией Потаповой.

Напомним, Ига Свёнтек является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024, который с 29 мая по 8 июня проходит в Париже.

Материалы по теме
Потапова за 3 часа дожала китаянку и пробилась в 4-й круг «РГ». Там её ждёт сама Свёнтек
Потапова за 3 часа дожала китаянку и пробилась в 4-й круг «РГ». Там её ждёт сама Свёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android