Экс-россиянка Грачёва вышла в 1/8 финала «РГ», где может встретиться с Миррой Андреевой

88-я ракетка мира бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024. В матче третьего круга она со счётом 7:5, 6:3 обыграла седьмую ракетку мира представительницу Румынии Ирину Бегу (127-я в рейтинге WTA).
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Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Грачёва ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету румынской теннисистки три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
Следующей соперницей Грачёвой на Открытом чемпионате Франции станет победительница встречи между россиянкой Миррой Андреевой и Питон Стирнс из США.
«Ролан Гаррос» — 2024 у женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.
- 1 июня 2024
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