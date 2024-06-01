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Экс-россиянка Грачёва вышла в 1/8 финала «РГ», где может встретиться с Миррой Андреевой

Экс-россиянка Грачёва вышла в 1/8 финала «РГ», где может встретиться с Миррой Андреевой
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88-я ракетка мира бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024. В матче третьего круга она со счётом 7:5, 6:3 обыграла седьмую ракетку мира представительницу Румынии Ирину Бегу (127-я в рейтинге WTA).

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 12:10 МСК
Варвара Грачёва
88
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Ирина Бегу
127
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Грачёва ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету румынской теннисистки три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Следующей соперницей Грачёвой на Открытом чемпионате Франции станет победительница встречи между россиянкой Миррой Андреевой и Питон Стирнс из США.

«Ролан Гаррос» — 2024 у женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
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