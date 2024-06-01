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Элисе Мертенс — Елена Рыбакина, результат матча 1 июня 2024, счет 0:2, 3-й круг «Ролан Гаррос»

Елена Рыбакина в двух сетах победила бельгийку Мертенс и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит очередной игровой день. В рамках матча третьего круга женской части Открытого чемпионата Франции четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана обыграла бельгийскую теннисистку Элисе Мертенс (27-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 13:10 МСК
Элисе Мертенс
27
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Соперницы провели на корте 1 час 8 минут. Рыбакина три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Мертенс три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх. Бельгийка не смогла сделать ни одного эйса.

Следующей соперницей Рыбакиной на Открытом чемпионате Франции станет победительница встречи между украинкой Элиной Свитолиной и представительницей Румынии Аной Богдан.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024 (ж)
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