Елена Рыбакина в двух сетах победила бельгийку Мертенс и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит очередной игровой день. В рамках матча третьего круга женской части Открытого чемпионата Франции четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана обыграла бельгийскую теннисистку Элисе Мертенс (27-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 6:2.
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Соперницы провели на корте 1 час 8 минут. Рыбакина три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Мертенс три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх. Бельгийка не смогла сделать ни одного эйса.
Следующей соперницей Рыбакиной на Открытом чемпионате Франции станет победительница встречи между украинкой Элиной Свитолиной и представительницей Румынии Аной Богдан.
- 1 июня 2024
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