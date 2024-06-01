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Варвара Грачёва впервые в карьере вышла в 1/8 финала турнира «Большого шлема»

Варвара Грачёва впервые в карьере вышла в 1/8 финала турнира «Большого шлема»
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88-я ракетка мира бывшая россиянка Варвара Грачёва, выступающая за Францию, впервые за свою карьеру вышла в 1/8 финала турнира «Большого шлема», обыграв румынскую теннисистку Ирину Бегу (127-я в рейтинге WTA) в третьем круге Открытого чемпионата Франции — 2024.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 12:10 МСК
Варвара Грачёва
88
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Ирина Бегу
127
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу

Встреча продлилась 1 час 35 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу Грачёвой. Следующей соперницей экс-россиянки на «Ролан Гаррос» станет победительница встречи между россиянкой Миррой Андреевой и Питон Стирнс из США.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024

23-летняя спортсменка в 2023 году сменила спортивное гражданство на французское.

«Ролан Гаррос» — 2024 у женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

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