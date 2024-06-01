Варвара Грачёва впервые в карьере вышла в 1/8 финала турнира «Большого шлема»

88-я ракетка мира бывшая россиянка Варвара Грачёва, выступающая за Францию, впервые за свою карьеру вышла в 1/8 финала турнира «Большого шлема», обыграв румынскую теннисистку Ирину Бегу (127-я в рейтинге WTA) в третьем круге Открытого чемпионата Франции — 2024.

Встреча продлилась 1 час 35 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу Грачёвой. Следующей соперницей экс-россиянки на «Ролан Гаррос» станет победительница встречи между россиянкой Миррой Андреевой и Питон Стирнс из США.

23-летняя спортсменка в 2023 году сменила спортивное гражданство на французское.

«Ролан Гаррос» — 2024 у женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.