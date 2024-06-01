Энди Маррей ответил на вопрос, сыграют ли они с братом Джейми в паре на Уимблдоне

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей рассказал о перспективе сыграть в парном разряде на Уимблдоне со своим братом Джейми.

«У моего брата сейчас нет партнёра для Уимблдона. Мы немного поговорили об этом. Возможно, мы сыграем там вместе, но пока не уверен на 100%. Очевидно, что Джейми мог бы заполучить хорошего партнёра.

Посмотрим, что произойдёт, мы примем решение в ближайшие несколько дней», — приводит слова британца Eurosport.

38-летний Джейми Маррей — бывшая первая ракетка мира в парном разряде; победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2016 и Открытый чемпионат США — 2016). Выступал в паре с братом Энди в Кубке Дэвиса и ряде других турниров уровня ATP.

Уимблдон пройдёт с 4 по 17 июля в Лондоне (Англия) на травяном покрытии.