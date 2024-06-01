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Ига Свёнтек получила на свой день рождения гигантский круассан

Ига Свёнтек получила на свой день рождения гигантский круассан
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек в пятницу, 31 мая, отметила своё 23-летие. В честь этого одна из компаний подарила ей огромный круассан.

«Вау…так что же теперь с конкурсом круассанов? Я люблю это! Спасибо», — написала Свёнтек в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Свёнтек

Ранее «Ролан Гаррос» подарил Свёнтек большой торт, которым она угостила публику. Спортсменка отметила, что сделала себе подарок в виде победы над чешской теннисисткой. В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции она сыграет с российской теннисисткой Анастасией Потаповой.

Напомним, Ига Свёнтек является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024, который с 29 мая по 8 июня проходит в Париже.

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