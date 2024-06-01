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«Каждый матч даётся с трудом». Рыбакина прокомментировала игру с Мертенс на «Ролан Гаррос»

«Каждый матч даётся с трудом». Рыбакина прокомментировала игру с Мертенс на «Ролан Гаррос»
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Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана прокомментировала матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2024, в котором она одержала победу над бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс (27-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 13:10 МСК
Элисе Мертенс
27
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Я рада, что прошла ещё один раунд. Это непросто. Каждый матч даётся с трудом. Сегодня я счастлива. Во втором сете играла более уверенно. Подача, безусловно, очень помогла мне. Спасибо вам, друзья, за то, что пришли и поддержали», — сказала Рыбакина после матча.

Следующей соперницей Рыбакиной на Открытом чемпионате Франции станет победительница встречи между украинкой Элиной Свитолиной и представительницей Румынии Аной Богдан.

«Ролан Гаррос» — 2024 у женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024 (ж)
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