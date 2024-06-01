«Каждый матч даётся с трудом». Рыбакина прокомментировала игру с Мертенс на «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана прокомментировала матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2024, в котором она одержала победу над бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс (27-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 6:2.
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«Я рада, что прошла ещё один раунд. Это непросто. Каждый матч даётся с трудом. Сегодня я счастлива. Во втором сете играла более уверенно. Подача, безусловно, очень помогла мне. Спасибо вам, друзья, за то, что пришли и поддержали», — сказала Рыбакина после матча.
Следующей соперницей Рыбакиной на Открытом чемпионате Франции станет победительница встречи между украинкой Элиной Свитолиной и представительницей Румынии Аной Богдан.
«Ролан Гаррос» — 2024 у женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.
- 1 июня 2024
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