«Каждый матч даётся с трудом». Рыбакина прокомментировала игру с Мертенс на «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана прокомментировала матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2024, в котором она одержала победу над бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс (27-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 6:2.

«Я рада, что прошла ещё один раунд. Это непросто. Каждый матч даётся с трудом. Сегодня я счастлива. Во втором сете играла более уверенно. Подача, безусловно, очень помогла мне. Спасибо вам, друзья, за то, что пришли и поддержали», — сказала Рыбакина после матча.

Следующей соперницей Рыбакиной на Открытом чемпионате Франции станет победительница встречи между украинкой Элиной Свитолиной и представительницей Румынии Аной Богдан.

«Ролан Гаррос» — 2024 у женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.