Рыбакина прокомментировала победу над Мертенс в третьем круге «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана прокомментировала победу над 27-й ракеткой мира бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024.

«Каждый раз, когда смотрю игру соперниц (я смотрела её первые раунды), то вспоминаю матчи, которые мы проводили на жёстких кортах. Я была готова и, как всегда, старалась изо всех сил», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Рыбакина обыграла Мертенс со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Следующей соперницей спортсменки на Открытом чемпионате Франции станет победительница встречи между украинкой Элиной Свитолиной и представительницей Румынии Аной Богдан.

«Ролан Гаррос» — 2024 у женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.