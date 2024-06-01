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Рыбакина прокомментировала победу над Мертенс в третьем круге «Ролан Гаррос»

Рыбакина прокомментировала победу над Мертенс в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана прокомментировала победу над 27-й ракеткой мира бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024.

«Каждый раз, когда смотрю игру соперниц (я смотрела её первые раунды), то вспоминаю матчи, которые мы проводили на жёстких кортах. Я была готова и, как всегда, старалась изо всех сил», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Рыбакина обыграла Мертенс со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Следующей соперницей спортсменки на Открытом чемпионате Франции станет победительница встречи между украинкой Элиной Свитолиной и представительницей Румынии Аной Богдан.

«Ролан Гаррос» — 2024 у женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
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