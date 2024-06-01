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Паула Бадоса — Арина Соболенко: белоруска вырвала победу в 1-м сете, уступая по ходу 3:5

Паула Бадоса — Арина Соболенко: белоруска вырвала победу в 1-м сете, уступая по ходу 3:5
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Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходят матчи очередного игрового дня. В рамках матча третьего круга женской части Открытого чемпионата Франции встречаются белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко и Паула Бадоса из Испании (139-я в рейтинге WTA).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между белоруской и представительницей Испании.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 14:40 МСК
Паула Бадоса
139
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Первый сет прошёл в упорной борьбе. Бадоса вела 5:3 на своей подаче и отдала четыре гейма подряд — 5:7.

Соболенко и Бадоса провели между собой шесть встреч на турнирах WTA. В четырёх матчах победу одержала белорусская теннисистка, а в двух первых поединках между ними сильнейшей оказалась представительница Испании.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
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