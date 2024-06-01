Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Оже-Альяссим в трёх сетах победил американца Шелтона и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Оже-Альяссим в трёх сетах победил американца Шелтона и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит очередной игровой день. В рамках матча третьего круга мужской части Открытого чемпионата Франции 21-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл 15-ю ракетку мира американского теннисиста Бена Шелтона со счетом 6:4, 6:2, 6:1.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 14:10 МСК
Бен Шелтон
15
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 1
6 		6 6
             
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

В рамках встречи Оже-Альяссим два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 (50%). На счету Шелтона три эйса, шесть двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В матче четвёртого круга Оже-Альяссим сыграет с третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Материалы по теме
Карлос Алькарас высказался о фаворитах в борьбе за титул на «Ролан Гаррос» — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android