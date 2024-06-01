Оже-Альяссим в трёх сетах победил американца Шелтона и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит очередной игровой день. В рамках матча третьего круга мужской части Открытого чемпионата Франции 21-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл 15-ю ракетку мира американского теннисиста Бена Шелтона со счетом 6:4, 6:2, 6:1.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|1
|
|6
|6
В рамках встречи Оже-Альяссим два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 (50%). На счету Шелтона три эйса, шесть двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В матче четвёртого круга Оже-Альяссим сыграет с третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.
Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.
- 1 июня 2024
-
15:57
-
15:48
-
15:37
-
15:33
-
15:16
-
15:09
-
14:56
-
14:55
-
14:18
-
14:17
-
13:49
-
13:42
-
13:19
-
13:15
-
13:15
-
13:04
-
13:00
-
13:00
-
12:35
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
12:00
-
11:42
-
11:18
-
10:46
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
04:20
-
04:10
-
04:01
-
03:46
-
03:27