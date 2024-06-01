Оже-Альяссим в трёх сетах победил американца Шелтона и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит очередной игровой день. В рамках матча третьего круга мужской части Открытого чемпионата Франции 21-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл 15-ю ракетку мира американского теннисиста Бена Шелтона со счетом 6:4, 6:2, 6:1.

В рамках встречи Оже-Альяссим два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 (50%). На счету Шелтона три эйса, шесть двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В матче четвёртого круга Оже-Альяссим сыграет с третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.