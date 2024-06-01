Арина Соболенко обыграла Паулу Бадосу и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024
Поделиться
Завершился матч третьего круга женской части Открытого чемпионата Франции, в котором встречались белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко и Паула Бадоса из Испании (139-я в рейтинге WTA). Игра закончилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу белоруски.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 14:40 МСК
139
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. Соболенко ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 18. На счету Бадосы один эйс, три двойные ошибки и столько же реализованных брейк-пойнтов из четырёх заработанных.
Следующей соперницей Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2024 станет победительница американского дерби 1/16 финала между 12-й ракеткой мира Мэдисон Кис и Эммой Наварро (24-я в рейтинге WTA).
Комментарии
- 1 июня 2024
-
16:59
-
16:49
-
16:45
-
16:39
-
16:04
-
15:57
-
15:48
-
15:37
-
15:33
-
15:16
-
15:09
-
14:56
-
14:55
-
14:18
-
14:17
-
13:49
-
13:42
-
13:19
-
13:15
-
13:15
-
13:04
-
13:00
-
13:00
-
12:35
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
12:00
-
11:42
-
11:18
-
10:46
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00