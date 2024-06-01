Арина Соболенко обыграла Паулу Бадосу и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024

Завершился матч третьего круга женской части Открытого чемпионата Франции, в котором встречались белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко и Паула Бадоса из Испании (139-я в рейтинге WTA). Игра закончилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу белоруски.

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. Соболенко ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 18. На счету Бадосы один эйс, три двойные ошибки и столько же реализованных брейк-пойнтов из четырёх заработанных.

Следующей соперницей Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2024 станет победительница американского дерби 1/16 финала между 12-й ракеткой мира Мэдисон Кис и Эммой Наварро (24-я в рейтинге WTA).