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«Иногда нелегко заставить себя». Рыбакина — об энергии на корте

«Иногда нелегко заставить себя». Рыбакина — об энергии на корте
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Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана рассказала, что является ключом к тому, чтобы на корте у неё было много энергии.

«Мы много работаем. Я думаю, что мой высокий рост — это ещё и подарок судьбы. Честно говоря, мне нравится играть. Иногда нелегко встать и заставить себя. Но в целом мне нравится играть, и я хочу продолжать в том же духе», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции — 2024 Рыбакина обыграла 27-ю ракетку мира бельгийскую теннисистку Элисе Мертенс со счётом 6:4, 6:2.

Следующей соперницей Рыбакиной на Открытом чемпионате Франции станет победительница встречи между украинкой Элиной Свитолиной и представительницей Румынии Аной Богдан.

«Ролан Гаррос» — 2024 у женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
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