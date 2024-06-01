Рыбакина вспомнила, как обыграла Серену Уильямс на «Ролан Гаррос» — 2021

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана поделилась воспоминаниями о матче с американской теннисисткой Сереной Уильямс, где в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2021 Рыбакина обыграла американку со счётом 6:3, 7:5.

«Конечно, я помню тот матч. Это был потрясающий первый опыт. Я очень нервничала, играя против Серены. Мотивация… Иногда она есть, иногда нет. Это нормально для любой работы. Я очень хочу играть больше и выигрывать «Большие шлемы», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции — 2024 Рыбакина обыграла 27-ю ракетку мира, бельгийскую теннисистку Элису Мертенс со счётом 6:4, 6:2.

Следующей соперницей Рыбакиной на Открытом чемпионате Франции станет победительница встречи между украинкой Элиной Свитолиной и представительницей Румынии Аной Богдан.

«Ролан Гаррос» — 2024 у женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.