«Паула скоро вернётся в элиту». Соболенко — после матча с Бадосой на «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко поделилась впечатлениями от победы над своей подругой испанкой Паулой Бадосой (139-я в рейтинге WTA) в третьем круге Открытого чемпионата Франции — 2024.

«Тяжело играть со своей лучшей подругой, но мы с ней знаем, как разделять дружбу с матчами на корте. Там мы соперники. Я стараюсь не смотреть на это со стороны, просто пытаюсь сосредоточиться на себе и показать свою лучшую игру. Паула — великолепная теннисистка, восстанавливающаяся после травмы. Очень скоро она вернётся в элиту мирового женского тенниса», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

Соболенко и Бадоса провели между собой семь встреч на турнирах WTA. В пяти матчах победу одержала белорусская теннисистка, а в двух первых поединках между ними сильнейшей оказалась представительница Испании.

Следующей соперницей Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2024 станет победительница американского дерби 1/16 финала между 12-й ракеткой мира Мэдисон Кис и Эммой Наварро (24-я в рейтинге WTA).